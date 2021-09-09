Уфа, 9 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. 24 млрд рублей получит Башкирия из федерального бюджета на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом 8 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров во время прямой линии.

Onf.ru В поликлинике

«На эти средства до 2025 года мы существенно улучшим ситуацию с состоянием поликлиник», — подчеркнул он.

Хабиров отметил, что часть выделенных денежных средств будет направлено на возведение новых поликлиник, а часть направят на реконструкцию старых зданий.

Сообщается, что всего в рамках реализации программы модернизации первичного звена в Башкирии намерены возвести 490 объектов здравоохранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии подвели итоги работы школьных стоматологических кабинетов.