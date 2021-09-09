Хабиров сообщил о планах по ремонту и возведению поликлиник в Башкирии
Уфа, 9 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. 24 млрд рублей получит Башкирия из федерального бюджета на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом 8 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров во время прямой линии.
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В поликлинике
«На эти средства до 2025 года мы существенно улучшим ситуацию с состоянием поликлиник», — подчеркнул он.
Хабиров отметил, что часть выделенных денежных средств будет направлено на возведение новых поликлиник, а часть направят на реконструкцию старых зданий.
Сообщается, что всего в рамках реализации программы модернизации первичного звена в Башкирии намерены возвести 490 объектов здравоохранения.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии подвели итоги работы школьных стоматологических кабинетов.