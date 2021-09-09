Москва, 9 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Властям РФ нужно создавать независимую финансовую систему. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому» заявил председатель наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина Олег Дерипаска.

Kremlin.ru Олег Дерипаска

«Нужно создавать независимую финансовую систему. Есть инвесторы, желающие инвестировать в Россию. Но для этого у нас должна быть тотальная защита от санкций. А это значит серьезное реформирование финансовой системы», — сказал Дерипаска.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дерипаска заявил, что в будущем роль региональной политики будет возрастать.