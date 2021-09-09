Москва, 9 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Туроператоры открыли продажу туров на российские горнолыжные курорты на зимний сезон 2021−2022 гг. По их оценкам, путёвки подорожают на 10−30%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На горнолыжном курорте

Уточняется, что размещение на отечественных горнолыжных курортах в сравнении с прошлым сезоном 2020−2021 гг. прибавит в цене от 1%0 до 30% в зависимости от категории объекта и периода заезда. На новогодние праздники цены вырастут на 20%.

Повышение цен на горнолыжный отдых в России ожидается в конце сентября в зависимости от ситуации с пандемией в стране и в мире. Сейчас стоимость туров колеблется от 40 до 105 тыс. рублей в зависимости от перелета и звездности отеля.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным АТОР, самым популярным направлением отдыха в России на новогодние праздники в 2022 году станут горнолыжные курорты.

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