Ставрополь, 9 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Единая концепция благоустройства туристических мест на Северном Кавказе разработана для инвесторов. Над её создание трудились специалисты фонда «ПосетиКавказ». С помощью этой концепции планируется ускорить в этом регионе создание условий для комфортного пребывания туристов, сообщили 9 сентября в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

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«Мы разработали для инвесторов и регионов Кавказа модульную систему формирования архитектуры, схожую с конструктором. Все рекомендованные в ней элементы дизайна и архитектуры легко сочетать между собой, а подробные рекомендации помогут создавать новые локации и преобразовывать существующие относительно быстро и просто, в едином стиле. При этом все решения гибкие, их можно адаптировать под конкретную территорию», — заявил директор фонда Алексей Хлопов.

По мнению разработчиков, пользуясь этой концепцией инвесторы могут быстрее создавать в туристических местах условия, приближенные к мировым стандартам, при этом будет учитываться культура и традиции каждого региона.

В методических рекомендациях содержатся 150 готовых дизайн-проектов, в том числе примеры создания небольших смотровых площадок и точек для пикников, а также отелей и экологических троп.