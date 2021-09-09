Москва, 9 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В будущем роль региональной политики будет возрастать. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому» заявил председатель наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина Олег Дерипаска.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

«Китай может быстро превратиться из плюшевой панды в сильного дракона, который может по-другому изменить баланс сил. И нацеленность КНР на создание единого государства — это абсолютно новая ситуация. Поэтому роль региональной политики будет возрастать. Для России это, безусловно, шанс. Но чтобы воспользоваться этим шансом — это суверенные финансы. Наша экономика с 1990-х годов развивалась по принципу: присоединяемся к глобальной экономики — свои институты не развиваем. Появился мегарегулятор, который ничего не создал. Наша экономика не суверенна. И мы будем иметь много рисков», — сказал Дерипаска.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дерипаска объяснил, как пандемия может изменить мир.