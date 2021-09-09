Минск, , 12:53 — REGNUM «В дипломатии для любого демарша должны быть четкие и убедительные легальные основания, а не эмоции, фантазии и предположения. В данном случае никаких оснований нет и просто не может быть. Нет их и в тексте обозначенного вами заявления представительства ЕС», — заявил 8 сентября пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя государственному информагентству обстоятельства демарша ЕС.

МИД Белоруссии Homoatrox

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«В отличие от той же европейской стороны, чьи представители вообще вводят чрезвычайное положение, чтобы скрыть от общественности свои незаконные действия, Белоруссия выполняет все свои международные обязательства и действует максимально транспарентно», — сообщил Глаз.

Он отверг причастность официального Минска к увеличению потока нелегальных мигрантов со стороны государственной границы Белоруссии, обвинив коллег из ЕС в непрофессионализме и некомпетентности. Глаз подчеркнул: «Мы не имеем ничего общего с истинными причинами роста потоков миграции из проблемных регионов. А вот страны ЕС, как участники известных коалиций, имеют к этому прямое отношение. Геополитически мы не можем влиять на выбор путей и пунктов назначения миграции».

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«Напомню, что именно Европейский союз еще в прошлом году первым прекратил сотрудничество с Белоруссией по вопросам миграции и трансграничного сотрудничества. Именно ЕС с апреля не отвечает на наши предложения о проведении консультаций по проблематике миграции. Так кто же на самом деле политизирует вопросы миграции, разбрасываясь ультиматумами, вводя санкции и обусловливая политическими требованиями возобновление полноценного сотрудничества, в том числе по вопросам границы? Ответ очевиден», — сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии.

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