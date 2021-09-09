«Калашников» расширит семейство АК-12
Москва, 9 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Группа компаний «Калашников» работает над расширением семейства автомата типа АК-12, сообщили в пресс-службе холдинга.
Там уточнили, что конструкция узлов, обеспечивающих надежность АК, осталась без изменений.
Приклад автомата укомплектован легкой складной щекой, которая помогает обеспечить оптимальное положение головы стрелка при ведении огня с помощью оптических прицелов.
Также АК-12СП приспособлен как для правшей, так и левшей. Для этого установлен двухсторонний предохранитель-переводчик режима огня.
Как сообщало ИА REGNUM, автомат АК-12 будет основным стрелковым оружием российских Вооруженных сил на несколько следующих десятилетий. АК-12 — это автомат на следующие десятилетия, потому что он значительно превосходит АК-74 по эффективности применения и полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к современному стрелковому оружию, сообщили в концерне.