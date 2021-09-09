Волгоград, 9 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. К рассмотрению уголовного дела по факту взрыва на автогазозаправочной станции в августе 2020 года приступил Тракторозаводский районный суд Волгограда. На скамье подсудимых двое сотрудников АГЗС, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов обвиняются начальник станции Егор В. и наполнитель баллонов Алексей В. По версии следствия, 10 августа 2020 года на АГЗС на проспекте Ленина произошёл выброс сжиженного углеводородного газа в атмосферу, после чего загорелась газовоздушная смесь, а затем взорвалась, а газом. Следователи считают, что это произошло из-за нарушения обвиняемыми технологического процесса и технологической дисциплины.

В результате взрыва термические травмы получила проходившая мимо женщина, а водитель пожарной машины, принимавший участие в ликвидации пожара, скончался от ожогов в реанимации городской клинической больнице скорой медицинской помощи №25.

Среди имущественного ущерба — полное уничтожение грузового тягача и полуприцепа-цистерны на общую сумму 2,14 млн рублей.

Следующее судебное заседание назначено на 20 сентября 2021 года.