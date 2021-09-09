Красноярск, 9 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Красноярске 9 сентября прошло отраслевое совещание по подготовке города к отопительному сезону 2021−2022 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По словам замглавы Красноярска — руководителя департамента городского хозяйства Алексея Фоминых, на сегодняшний день работы по подготовке к отопительному сезону красноярских ТЭЦ, котельных и тепловых сетей близятся к завершению. Необходимый запас топлива создан.

Работы по промывке, опрессовке, замене элементов коммунальных систем проведены в более чем 98% жилого фонда, однако акты готовности и паспорт имеют пока лишь около трети управляющих компаний и ТСЖ. Ещё 136 организаций устраняют замечания.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин поручил усилить контроль за подготовкой многоквартирных домов к отопительному сезону.

«По запуску отопительного сезона пока ориентируемся на 20-е числа сентября. Но учитывая, что погода частенько преподносит нам сюрпризы, необходимо быть технически готовыми к старту подачи тепла уже с 17 сентября», — отметил Сергей Ерёмин.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края отопительный сезон уже начался.