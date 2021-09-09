Симферополь, 9 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Крыму под колёсами автомобиля погиб пешеход, лежавший на проезжей части, об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. Водитель с места ДТП скрылся, однако его удалось установить и задержать.

ДТП

Авария произошла в ночное время в пгт. Новоселовское Раздольненского района Крыма. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на мужчину 1958 года рождения, который лежал на проезжей части, от полученных травм он погиб.

Водитель с места аварии скрылся, однако в течение нескольких часов полицейские установили и автомобиль, и водителя — мужчину 2001 года рождения. Он задержан и доставлен в отдел полиции по Раздольненскому району. По факту происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.