Мурманск, 9 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. 10 сентября в Мурманске состоится траурный митинг, посвященный трагически погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча

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Траурное мероприятия пройдет с 12.00 до 14.00 у памятного знака «Тем, кто жизни своей не щадя, чужие спасает…».

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб накануне, 8 сентября, спасая жизнь человека. Президент России присовил Зиничеву звание Героя России посмертно.