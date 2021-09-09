Москва, 9 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получила информацию о приложении для смартфона, подсказывающем избирателю, за кого голосовать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Получена информация и об источниках финансирования проекта и приложений для смартфона, с помощью которых зарубежные «доброжелатели» России собираются повлиять на результаты выборов в нашей стране», — отметил Пискарёв.

По его словам, речь идет о приложении, которое подскажет избирателю фамилию кандидата, за которого ему следует проголосовать.

«Как оказалось, следы ведут в США, к компаниям, связанным с военным ведомством, где работают бывшие сотрудники Пентагона. Выявлены также 134 тестировщика программного обеспечения, разработанного при участии американских компаний», — рассказал парламентарий.

«В данном случае мы вновь сталкиваемся с прямым вмешательством в наши внутренние дела, которое даже не пытаются завуалировать», — резюмировал депутат Госдумы.

В России 17−19 сентября пройдут выборы, в том числе в Госдуму восьмого созыва. Комиссия Госдумы говорит об усилении попыток внешних сил вовлечь российских граждан в деструктивную деятельность накануне предстоящих выборов.