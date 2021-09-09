Амстердам, 9 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Нидерландский производитель спортивных автомобилей Donkervoort Automobielen BV представил спорткар D8 GTO Individual. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Donkervoort Automobielen BV Спорткар D8 GTO Individual

Новинка является последним представителем семейства моделей D8 GTO.

Автомобиль выполнен в стиле британского спорткара Lotus Seven. Покупатель может заказать для автомобиля собственные настройки. Единственным ограничением для полёта фантазии клиента является законодательство Европейского союза в отношении машин.

В движение спорткар приводит самый производительный мотор в истории Donkervoort — рядным пятицилиндровый турбированный силовой агрегат Audi объёмом 2,5 литра мощностью 435 «лошадей» (570 Нм).

Крутящий момент от мотора на колёса передаётся через пятискоростную механическую трансмиссию. Однако за доплату покупателю доступен автомобиль с шестискоростной секвентальной коробкой передач.

Ранее команда специалистов Porsche на трассе Нюрбургринг (Германия) испытала новое 640-сильное спортивное купе 911 Turbo с гибридным агрегатом. Эта машина может стать самым мощным авто серии 911 в модельной линейке компании.

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