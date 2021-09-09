Уфа, 9 сентября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. 300 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 59 767 случаев заражения коронавирусом. При этом справились с ним 53 133 человека, в том числе за минувшие 24 часа победили инфекцию 172 человека. В республике скончались 1249 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие сутки была констатирована смерть 16-и таких пациентов.

Отмечается, что прививки от COVID-19 в республике получили 1 202 181 человек, завершили вакцинацию 1 070 611 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 8 сентября в республике за сутки выявили 304 носителя коронавируса.