Москва, 9 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Цифровая трансформация происходит такими темпами, которых никто не ждал. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому» заявил председатель наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина Олег Дерипаска.

AntonPopper777 Олег Дерипаска

«Безусловно, для многих стран их развитые финансовые системы стали спасением последние 2,5 года. И позволили перейти в ту экономику, которая нас ждет после ковида. Я бы хотел обратить внимание, что ковид не закончился. И каждому государству предстоит потратиться на восстановление здоровья граждан. Мы не понимаем, как будет меняться поведение вируса в тех популяциях, которые отказываются вакцинироваться. Понятно, что будут большие потери среди старшего населения», — сказал Дерипаска.

По его словам, цифровая трансформация происходит такими темпами, которых никто не ожидал.

«Мы уже понимаем, что мир будет другим. Потому что люди перестали пренебрегать тем эффектом воздействия на окружающую среду, который прежде им казался незначительным», — сказал он.

Кроме того, Дерипаска заявил, что он не верит в быстрый рост возобновляемых источников, «которые позволят нам уйти от газа».

«Только ядерная энергетика — это длительный и затратный процесс. Для новых транспортных решений нужна новая энергетика. Нужно будет менять схему потребления. Нужно от чего-то отказываться», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября проходит IV Столыпин-форум «Постковидный синдром — экономика по-другому».