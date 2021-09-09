Казань, 9 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Об очередном ухудшении погодных условий предупреждают жителей Татарии. В предстоящие сутки в республике ожидается небольшой дождь и туман, сообщает 9 сентября региональное управление Росгидромета.

Туман

По данным ведомства, ночью и утром 10 сентября на территории Татарии местами ожидается туман и дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный, ночью местами сильный порывами до 15 м/с. Температура воздуха в ночные часы не поднимется выше +12 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +12.+17 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, днём 10 сентября по южной половине Бурятии пройдут дожди, в горах юго-запада — с мокрым снегом.

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