Москва, 9 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Россия внимательно следит за первыми шагами нового афганского руководства. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Россия не спешит с признанием. Мы, как и подавляющее большинство стран мира, предпочитаем внимательно следить за тем, какие будут первые шаги нового руководства», — сказал Песков.

Он также отказался комментировать информацию о том, что афганские боевики якобы назначили инаугурацию нового правительства страны на 11 сентября — в день 20-летия с момента атаки террористов на башни-близнецы в США.