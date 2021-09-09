Ярославль, 9 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Состояние пострадавших в ДТП с участием мэра Рыбинска Дениса Добрякова оценивается как средней тяжести. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Больница

Пострадавшие — водитель и пассажир ВАЗ-2110, с которым столкнулся «Лексус» мэра. Мужчины доставлены в больницу.

«У пострадавших вывихи и ушибы. Обоим будет проведено УЗИ брюшной полости для выявления внутренних травм. В настоящий момент медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести», — сообщили в администрации Рыбинска.

Также у одного из пострадавших сотрясение мозга.