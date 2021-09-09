Фукусима , Япония, 9 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В ходе визита с инспекцией на японскую аварийную АЭС «Фукусима-1» группа представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провела осмотр системы очистки радиоактивной воды ALPS. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба МИД Японии.

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Кроме этого, отмечается, что также инспекторами была осмотрена зона, в которой находятся резервуары с очищенной от радиоактивных веществ водой, и портовая часть АЭС.

При этом визит группы МАГАТЭ был связан с планами японских властей сбросить радиоактивную воду в океан из-за нехватки мощностей для ее хранения.

Отметим, 13 апреля стало известно о планах правительства Японии слить в океан значительный объем воды с аварийной АЭС"Фукусима-1», в целом, как утверждается, очищенной от радиоактивных веществ, однако содержащий тритий — радиоактивный изотоп водорода. В то же время, соседние с Японией страны и в том числе — Китай и Южная Корея, выразили свою обеспокоенность на этот счет.