Москва, 9 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Число жителей России, желающих воспользоваться услугами домов престарелых для своих родственников, за последние пять лет снизилось на 4 п. п. до 7%. Об этом свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM В доме престарелых

Не рассматривают для своих пожилых родственников возможность проживания в домах престарелых 93% опрошенных. Хотят разместить пожилых людей в специальных пансионатах, но только в платных заведениях 4%, в бесплатных заведениях — 3%.

Большинство из тех, кто рассматривает такой вариант на коммерческой основе для своих родных, готовы платить до 30 тыс. рублей в месяц за их содержание (67%), до 50 тыс. рублей — 24%, 50 — 100 тыс. рублей — 6%, более 100 тыс. рублей — 3% респондентов.

Опрос проведен в июле 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд России поддержал предложение ввести лицензирование частных домов престарелых.

Читайте подробнее: Минтруд РФ поддержал лицензирование частных домов престарелых