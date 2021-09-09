Пекин, , 12:39 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына по случаю 73-летия с момента основания КНДР. Об этом 9 сентября сообщает Politics.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам китайского лидера, с самого начала своей работы Трудовая партия Кореи выступила в роли объединяющего народ фактора, направленного на продвижение социализма и великие достижения.

Сейчас северокорейский народ прилагает все усилия для развития страны в социальном и экономическом планах, добавил Си Цзиньпин.

Дружественные отношения, установившиеся между Китаем и Северной Кореей, являются ценностью для обеих стран, подытожил председатель КНР.

Напомним, Северная Корея была основана 9 сентября 1948 года в противовес провозглашению корейского государства в американской зоне влияния на Корейском полуострове.

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