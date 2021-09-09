Улан-Удэ, 9 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Бурятии за восемь месяцев с начала года число дорожно-транспортных происшествий сократилось на 13,2% (с 667 до 579). В результате погибли 64 человека, что на 8,6% меньше, чем за январь-август 2020 года (70 смертей), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Цитата из к/ф «Огни большого города». реж Чарльз Чаплин. 1931. США Пьяные за рулем

Виновниками большинства аварий (498) стали водители автомобилей. При этом в 125 случаях они управляли машиной в пьяном виде, что привело к гибели 26 и травмированию 182 человек.

«Пешеходы стали виновниками 66 ДТП, в которых 18 граждан погибли и 52 получили травмы различной степени тяжести. При этом, в 22 авариях пешеходы находились на проезжей части в нетрезвом виде», — отметили в ведомстве.

К ответственности за нарушения правил дорожного движения привлечено более 407 тыс. водителей. Свыше 5,5 тыс. человек лишились водительских прав за управление автомобилем или мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.

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