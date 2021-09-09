Москва, 9 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Бизнес во всем мире сумел приспособиться к изменениям, связанным с пандемией коронавируса. Об этом 9 сентября сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому», передает корреспондент ИА REGNUM.

Peggy Marco Рост экономики

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По оценке омбудсмена, пандемия коронавируса продолжается и в России, и во всем мире. В будущем следует ожидать новые «волны» заболеваемости COVID-19, но на экономике, как в первые месяцы пандемии, они уже сказываться в такой мере не будут.

«Большинство понимает, что коронакризис, как экономический кризис уже позади. Мир создал иммунную систему, мир создал механизмы, которые эффективно борются с тем влиянием, которое создает эпидемия. Но теперь надо развивать новую экономику», — сказал Титов.