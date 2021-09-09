Кремль не получал приглашений на саммит по COVID-19
Москва, 9 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Кремле не получали приглашения от американской стороны к участию в саммите по COVID-19 в рамках Генассамблеи ООН. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Антонова Дарья ИА REGNUM
Дмитрий Песков
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«Нет, пока никакой конкретики на этот счет от американских визави не поступало», — сказал Песков.
По его словам, Кремлю необходимо понимать, в каком формате данный саммит будет проходить.
Ранее американские СМИ заявили о планах президента США Джо Байдена созвать глобальный саммит по борьбе с пандемией коронавируса.