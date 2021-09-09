Вашингтон, 9 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В сети появились снимки тестового экземпляра модели Ford Bronco Raptor в камуфляже. Фотографии размещены на сайте Motor1.

Motor1 Ford Bronco Raptor

Новинка имеет «квадратный» дизайн экстерьера, расширенные арки крыльев, увеличенный клиренс и большое количество дополнительных элементов для преодоления любого бездорожья.

Также модель укомплектована фальшрадиаторной решёткой Ford, как и у пикапа F-150 Raptor. «Обут» автомобиль в 17-дюймовые шины BF Goodrich AT All-Terrain A/T. В технической части обновления получила подвеска.

В качестве силового агрегата авто может получить 3,5-литровый турбомотор V6 либо трёхлитровый V6 с двойным турбонаддувом.

Точные сроки официального дебюта модели не сообщаются.

Ранее компания Ford Performance представила хетчбэк Focus ST с настраиваемой подвеской для езды по трекам и серпантинам. Заводские пружины и амортизаторы у автомобиля заменены на регулируемые винтовые стойки от KW Automotive.

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