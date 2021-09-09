Обнародованы снимки прототипа Ford Bronco Raptor
Вашингтон, 9 сентября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В сети появились снимки тестового экземпляра модели Ford Bronco Raptor в камуфляже. Фотографии размещены на сайте Motor1.
Новинка имеет «квадратный» дизайн экстерьера, расширенные арки крыльев, увеличенный клиренс и большое количество дополнительных элементов для преодоления любого бездорожья.
Также модель укомплектована фальшрадиаторной решёткой Ford, как и у пикапа F-150 Raptor. «Обут» автомобиль в 17-дюймовые шины BF Goodrich AT All-Terrain A/T. В технической части обновления получила подвеска.
В качестве силового агрегата авто может получить 3,5-литровый турбомотор V6 либо трёхлитровый V6 с двойным турбонаддувом.
Точные сроки официального дебюта модели не сообщаются.
Ранее компания Ford Performance представила хетчбэк Focus ST с настраиваемой подвеской для езды по трекам и серпантинам. Заводские пружины и амортизаторы у автомобиля заменены на регулируемые винтовые стойки от KW Automotive.
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