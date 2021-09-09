Уфа, 9 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Факт забора воды из реки в промышленных целях без соответствующего разрешения установлен в Башкирии. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

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Сообщается, что предприятие использовало воду из реки Ольховка для полива укладываемого дорожного полотна в городе Стерлитамак. Строительные работы осуществлялось на удалении 600−800 метров от места забора воды.

Отмечается, что согласно Водному кодексу РФ физическим и юридическим лицам предоставляется право пользования водным объектом на основании договора водопользования.

«За нарушение природоохранного законодательства в отношении должностного лица предприятия возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ и материал передан в суд для принятия решения», — говорится в сообщении пресс-службы.