Кустанай, Казахстан, 9 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело против казахстанского клуба «Тобол». Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба клуба.

Допинг

Отмечается, что это связано с возможным нарушением антидопинговых правил полузащитником «Тобола» и сборной Казахстана Русланом Валиуллиным.

«В данный момент идёт внутренняя проверка с целью определить, каким образом запрещённые вещества могли попасть в кровь футболиста», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что у Валиуллина взяли допинг-пробу после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций против словацкой «Жилины», который прошёл 12 августа. Тогда «Тобол» проиграл со счётом 0:5 и выбыл с турнира.

Ранее казахстанский журналист Айдын Кожахмет сообщил, что Валиуллин, забивший 1 сентября два гола в ворота сборной Украины, сдал положительный допинг-тест.