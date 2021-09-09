Варшава, 9 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. 9 сентября в Польше в возрасте 90 лет умер известный актер Всеслав Голас. Об этом 9 сентября сообщила журналистам портала Onet. pl его дочь Агнешка Голас-Нерс.

Траур

Сообщается, что долгое время до своей кончины Голас боролся с серьезными проблемами со здоровьем. Так, в октябре 2020 года он перенес инсульт.

Артисту принесли известность главные роли в популярных в Польше кинофильмах «Капитан Сова в пути», «Кабаре джентльменов в возрасте», «Жена австралийца», «Сарагосский манускрипт», «Лалка», «Разыскивается» и других.

За время своей карьеры Голас был награжден Кавалерским крестом ордена Возрождения Польши (1963), наградой министра культуры и искусства ПНР (1967), нагрудным знаком 1000-летия польского государства (1967), бронзовой медалью «За заслуги при защите страны» (1968), офицерским крестом ордена Возрождения Польши (1978), золотой медалью «За заслуги в культуре Gloria Artis» (2009).