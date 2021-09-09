Песков: Путин планирует лично проститься с Зиничевым
Москва, 9 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин намерен посетить церемонию прощания с погибшим накануне главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Встреча Евгения Зиничева с Владимиром Путиным
«Да, есть [такие планы]», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
По его словам, в Кремле ждут, что российский лидер «обязательно простится с Зиничевым».