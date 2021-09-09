Курск, 9 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Курской области 9 сентября зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Всего в регионе было выявлено 53 тыс. 772 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 48 тыс. 829 пациентов, в том числе 201 — за последние сутки.

Скончались 1326 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.