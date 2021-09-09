Лондон, 9 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Медицинских работников в Великобритании на законодательном уровне обяжут пройти вакцинацию от COVID-19 для сокращения передачи коронавируса в медучреждениях. Об этом 9 сентября сообщает газета Times.

dfuhlert Вакцинация

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Отмечается, что имеются ввиду 1,2 млн сотрудников Национальной службы здравоохранения (NHS), во время своей работы находящихся в непосредственном контакте с пациентами, для которых наличие прививки от нового заболевания станет условием трудоустройства.

При этом в противном случае медицинского работника могут перевести на другую работу или уволить.

В то же время, согласно официальным данным, на данный момент 8% сотрудников NHS или почти 117 тыс. человек еще не сделали себе прививку первым компонентом вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российской вакцине от коронавируса доверяют во всём мире.