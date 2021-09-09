Варшава, 9 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. 9 сентября в столице Польши стартовала Варшавская книжная ярмарка, которая в этом году впервые в истории пройдет под открытым небом на площади Дефиляд у Дворца культуры и науки. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Варшава

Сообщается, что решение провести Варшавскую книжную ярмарку под открытым небом было принято в связи с пандемией. В прошлом году из-за эпидемических ограничений мероприятие было отменено.

Как и каждый год, в рамках Варшавской книжной ярмарки пройдут встречи с польскими и зарубежными авторами — прозаиками и драматургами, поэтами, а также иллюстраторами и авторами детской литературы.

Варшавская книжная ярмарка продлится до 12 сентября.