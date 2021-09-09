Рыбно-Слободской район, Татарстан, 9 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Рыбно-Слободском районе Татарии 9 сентября около 11:00 на трассе Казань-Оренбург недалеко от села Сорочьи Горы столкнулись легковой автомобиль «Honda» и пассажирский микроавтобус «Ford».

ДТП

По словам очевидцев, от удара автобус вылетел на обочину и завалился на бок.

«В результате аварии в Рыбно-Слободском районе республики пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Всех пострадавших везут в больницы Казани. Взрослых — в республиканскую клиническую больницу, ребенка — в детскую республиканскую клиническую больницу», — цитирует пресс-службу минздрава РТ «Татар-информ».

За одним из взрослых пострадавших к месту аварии вылетел борт санавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, В Татарии днем 17 августа на трассе Казань-Зеленодольск произошла авария, в результате которой погиб один человек. Водитель кроссовера «BMW» не справился с управлением и задел «Volkswagen», а затем транспортное средство откинуло на грузовик «Skania». От сильного удара немецкому кроссоверу буквально срезало часть салона.

Читайте также: В Татарии мужчина погиб в тройном ДТП с грузовиком