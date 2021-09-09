Симферополь, 9 сентября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 237 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 9 сентября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 8 сентября, сообщалось о 235 новых носителях инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выздоровели после коронавируса 362 человека, за тот же период зарегистрировано 16 новых летальных искходов среди ковид-пациентов.

На 9 сентября в Крыму подтверждено 73 335 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из этого числа 63 055 человек. Скончались за весь период пандемии 2 325 крымчан. В настоящее время в стационарах Крыма с коронавирусом и пневмонией лечатся 2 497 человек, дома лечение получают 4 746 пациентов.