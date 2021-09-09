Москва, 9 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. У России есть потенциал для роста экономики. Об этом 9 сентября заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому», передает корреспондент ИА REGNUM.

Рост экономики

«Российская экономика может расти. Российская экономика имеет потенциал роста», — сказал Титов.

При этом основой для такого роста должна стать предпринимательская активность, отметил омбудсмен.

«Расти экономика может только на базе активных, самостоятельных, очень современных людей, на базе предпринимательской инициативы, на базе развития миллионов людей, которые активно способствуют развитию экономики», — подчеркнул Титов.