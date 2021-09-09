Володарский район, Нижегородская область, 9 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Совместные стратегические учения вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2021» начались в Нижегородской области 9 сентября. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Минобороны России Учения «Запад-2017»

Торжественная церемония открытия учений прошла на полигоне Мулино. Заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил, что учение — исключительно оборонительное, его цель — обучить войска действиям в современных условиях и повысить их оперативную совместимость.

Учения «Запад-2021» Панков назвал уникальными по размаху, составу участвующих стран, количеству привлечённых людей и техники. Масштаб мероприятия говорит о возросшем значении совместной подготовки вооружённых сил.

Стратегические учения «Запад» проводятся раз в два года. Они продлятся до 16 сентября и пройдут на девяти полигонах в России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря. К учениям привлечены до 200 тыс. человек, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, до 15 кораблей.

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