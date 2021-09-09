Анкара, , 12:24 — REGNUM Мировое сообщество должно продолжить взаимодействие с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава государства пояснил, что это необходимо для того, чтобы не допустить рост потока мигрантов из Афганистана.

«Президент Эрдоган заявил, что с переходом Афганистана под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникла новая ситуация, — говорится в сообщении на сайте турецкого лидера. — Необходимо продолжать взаимодействие с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по вопросам доставки гуманитарной помощи, в противном случае миграционное давление, уже достигшее высокого уровня, будет ещё больше усиливаться».

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе Турция начала вывод войск из Афганистана, которые находились там с 2002 года в рамках мандата ООН и Североатлантического альянса. В министерстве обороны страны заявили, что миссия их войск в Афганистане успешно завершена, и они возвращаются домой с гордостью.

При этом ранее Турция обсуждала с США возможность оставить в Афганистане своих военнослужащих для охраны и управления аэропортом Кабула, но отказалась от этих планов.