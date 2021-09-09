Майкоп, 9 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Адыгее стартовала программа «Пушкинская карта». Её участниками станут молодые жители республики в возрасте от 14 до 22 лет. Им предоставят возможность получения виртуальной карты через портал «Госуслуги.Культура», позволяющей посещать культурные мероприятия. До конца 2021 года на все походы им выделяется от государства 3000 рублей, сообщили в министерстве образования республики.

Анастасия Алёшина ИА REGNUM Памятник Александру Пушкину

Среди организаций культуры Адыгеи в реализации программы будут участвовать на первом этапе пока пять учреждений, имеющие технические возможности онлайн-продажи билетов. Позже к ним присоединятся еще Национальный музей Адыгеи и другие объекты.

«В республике участниками программы стали пять учреждений. Это Государственная филармония, Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс», Государственный ансамбль народной песни и танца Адыгеи «Исламей», Русский государственный драматический театр имени А. С. Пушкина, Национальный театр имени И. С. Цея», — говорится в сообщении минобра.