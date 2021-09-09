Воронеж, 9 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Воронеже перед судом предстанут четверо обвиняемых в организации азартных игр, сообщили 9 сентября в пресс-службе СУ СКР по региону. Дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области

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Обвиняемыми по делу проходят жители Воронежа — 32-летний мужчина и женщины 25,30 и 40 лет. Как полагает следствием, они в январе — мае 2020 года в здании на Ленинском проспекте областного центра организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования.

При обысках следователями СК при взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД были обнаружены и изъяты 23 системных компьютерных блока и средства связи.

В настоящее время следствие по делу завершено, материалы с утверждённым прокурором обвинительным заключением будут направлены в суд.