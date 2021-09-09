Киев, , 12:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не сможет избраться на второй срок, если не встретится с российским лидером Владимиром Путиным и не нормализует отношения между двумя странами, считает украинский политолог Руслан Бортник.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самая банальная причина — это демонстрировать успехи в мирном урегулировании… Тема, по которой сегодня тупик, «оживет» немного для Владимира Александровича», — пояснил Бортник в эфире телеканала «Наш», отметив, что Путину эта встреча совсем не нужна.

Он также указал, что экс-президент страны Петр Порошенко попытался переизбраться без налаживания отношений с Россией, и в результате проиграл. В руках России находятся «переключатели», который влияют на ситуацию на Украине, сказал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что в последнее время в Киевес новой силой заговорили о возможной встрече президентов Украины и России. В Кремле заявили, что не отвергают возможность переговоров, но пока далеки от конкретной повестки дня такой встречи.

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