Уфа, 9 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Бывшего стоматолога обвинили в хищении денег пациентов под видом изготовления зубных протезов в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Цитата из т/ф «Мёртвые души». Реж. Михаил Швейцер. 1984. СССР Мошенничество

По версии следствия, в Буздякском районе с февраля по май 2021 года 31-летний фигурант уголовного дела работал стоматологом-ортопедом в центральной районной больнице и пообещал двум пациентам изготовить зубные протезы.

Следователи считают, что пенсионеры передали обвиняемому порядка 140 тысяч рублей.

«Однако врач фактически не имел технических возможностей по изготовлению конструкций и не намеревался выполнить свои обязательства», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В материалах уголовного дела указано, что обвиняемый потратил деньги на свои нужды.

Свою вину мужчина признал, уволился из больницы и частично возместил ущерб. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что трех жителей Башкирии осудили за мошенничество.