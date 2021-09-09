В Башкирии бывшего стоматолога обвинили в хищении денег пациентов
Уфа, 9 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Бывшего стоматолога обвинили в хищении денег пациентов под видом изготовления зубных протезов в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, в Буздякском районе с февраля по май 2021 года 31-летний фигурант уголовного дела работал стоматологом-ортопедом в центральной районной больнице и пообещал двум пациентам изготовить зубные протезы.
Следователи считают, что пенсионеры передали обвиняемому порядка 140 тысяч рублей.
«Однако врач фактически не имел технических возможностей по изготовлению конструкций и не намеревался выполнить свои обязательства», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. В материалах уголовного дела указано, что обвиняемый потратил деньги на свои нужды.
Свою вину мужчина признал, уволился из больницы и частично возместил ущерб. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что трех жителей Башкирии осудили за мошенничество.