Ульяновск, 9 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 9 сентября, за последние сутки в Ульяновской области от COVID-19 умерли 11 пациентов. Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2379 жителей региона.

Напомним, что регионах проводится углубленная диспансеризация для людей, переболевших COVID-19. В Ульяновской области поясняют, что речь идёт, в первую очередь, о тех, кто переболел в тяжёлой форме, так как у них могут возникнуть серьёзные осложнения, обостриться хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область получила 420 тыс. компонентов различных видов вакцин от COVID-19. Прививку сделали более 338 тыс. жителей региона, из них завершили иммунизацию 287 тыс. человек.