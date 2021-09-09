Москва, , 12:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко никогда не допускал мысли о добровольном отказе от власти, он тянет время, считает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он никогда и не допускал мысли о своём добровольном отказе от власти. Все его обещания — просто оттягивание времени, как и периодически озвучиваемые планы по интеграции, экономическому сотрудничеству и передаче власти», — рассуждает Лысаков в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 «союзных программ» будут вынесены на обсуждение Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина 9 сентября. Белорусская сторона рассчитывает к 2025 уже реализовать практически все программы все, по словам первого зампреда белорусского правительства Николая Снопкова, «есть несколько элементов более сложных — 2027 год, но они такие, скажем, не критичные».

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