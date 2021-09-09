Богота, 9 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Нападения на полицейские участки в столице Колумбии — Боготе — в годовщину смерти местного жителя при задержании его полицейскими, что спровоцировало волну протестов, готовят вандалы, которых финансируют преступные группировки. Об этом 9 сентября заявил колумбийский президент Иван Дуке, его слова приводит на своем сайте радиостанция Radio Nacional de Colombia.

Inter-American Dialogue Иван Дуке

«Разведывательные службы установили, что в некоторых местах вандалы или лица, финансируемые вооруженными группировками, могут попытаться совершить нападения на полицейские посты», — сказал он.

Также в публикации на сайте радиостанции отмечается, что в соцсетях публикуются призывы принять участие в протестах, которые приурочены к годовщине смерти местного жителя.

Отметим, 8 сентября 2020 года полицейские при задержании Харьера Ордоньеса повалили его на землю, после чего применили против него электрошокер и несмотря на то, что задержанный просил их остановиться, продолжали наносить ему удары током. Позже мужчина умер в больнице.