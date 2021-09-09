Стокгольм, 9 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. 8 сентября телеканал SVT опубликовал новостной материал, в котором на условиях анонимности бывшие коллеги министра финансов страны Магдалены Андерссон рассказали о ее скверном характере, что может стать проблемой, если она станет следующим премьер-министром Швеции. Однако 9 сентября бывший министр социальных дел Швеции Анника Страндхелл выступила в защиту Андрессон. Об этом сообщил новостной портал Omni.

Стокгольм, Швеция

«Насчет этих ожидаемых заявлений, которые мы сейчас слышим в адрес характера Магды, я могу со всей уверенностью и знанием дела сказать, что это чистая чушь. Однако, к сожалению, я этим не удивлена», — написала в соцсети Facebook Страндхелл.

Напомним, что в материале SVT отмечался жесткий стиль руководства Андерссон и ее неспособность признавать другие точки зрения.

«Хотите поговорить о стиле лидерства и характере Магдалены Андерссон, лучше поговорите со мной», — прокомментировала материал SVT Страндхелл.