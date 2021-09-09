Иркутск, 9 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Антинаркотическая комиссия в Иркутской области известила о проведении проверок по уничтожению дикорастущей конопли в муниципальных образованиях. Как сообщает 9 сентября пресс-служба областного правительства, рейды проходят с участием представителей министерства сельского хозяйства региона, Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области.

Пресс-служба правительства Иркутской области Конопля в Приангарье

Выборочные контрольные выезды осуществлены в Аларский, Балаганский, Усольский, Заларинский, Иркутский, Черемховский и Усть-Удинский районы. Участники рабочей группы отмечают, что не во всех территориях специалисты относятся к своей деятельности ответственно. В ходе контрольных выездов выявлено, что в некоторых поселениях не проводится работа с собственниками земельных участков.

«К сожалению, многие жители не считают нужным уничтожать коноплю на своем участке. Они уверены, что делать ничего не нужно, растет да растет. Но это не так. Если конопля растет в чьем-то огороде, то его владелец несет ответственность за непринятие мер по ее уничтожению», — пояснила помощник губернатора Иркутской области, секретарь региональной антинаркотической комиссии Марина Горохова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что даже за один куст культивированной конопли можно получить до 15 суток административного ареста, известил адвокат Константин Кудряшов.

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