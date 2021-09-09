Краснодар, 9 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 239 новых случаев заражения коронавирусом, этот показатель в регионе держится уже вторые сутки. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе 9 сентября. В числе новых пациентов 14 детей в возрасте от пяти месяцев. Новые случаи заражения выявлены в 28 муниципалитетах региона.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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«В Краснодаре выявили 60 случаев, в Сочи — 56. По 12 заболевших в Горячем Ключе и Белореченском районе, 11 — в Павловском, 10 — в Усть-Лабинском. Девять положительных результатов в Кореновском районе. По семь — в Туапсинском, Тихорецком и Новопокровском», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 69 147 человек, выздоровели из них 49 977, скончались уже 5 529 пациентов. На 9 сентября лечение в стационарах проходит 3 191 человек, на дому — 10 450. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 88 пациентов, на ЭКМО — шесть человек.