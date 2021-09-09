Стокгольм, 9 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. 6 сентября стало известно, что в дом престарелых, расположенный в Эверкаликсе (лен Норрботтен, север Швеции), попала коронавирусная инфекция. Уже 9 сентября в администрации муниципалитета сообщили, что коронавирусом заразились от 15 до 20 человек — как сотрудники, так и постояльцы, передает новостная служба SVT Nyheter.

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«Ничего еще не закончено, и некоторые до сих продолжают болеть», — заявила в интервью SVT представитель администрации Эверкаликса Дженни Лильебек.

В настоящее время власти пытаются понять, как коронавирусная инфекция проникла в учреждение по уходу за пожилыми людьми.

Отмечается, что в сети появились объявления о срочном поиске персонала в дом престарелых, поскольку заразившихся членов персоналов пришлось отправить на домашнюю самоизоляцию.

Сообщается, что из заразившихся никто не обратился за медицинской помощью.