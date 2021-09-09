Москва, 9 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. По данным на 9 сентября, за истекшие сутки в больницах Москвы на ИВЛ находятся 262 человека, 52 пациента скончались. Об этом 9 сентября заявили в оперштабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В городе после прохождения лечения от коронавируса выздоровел 1461 пациент.

Из предоставленных координационным центром по борьбе с новой коронавирусной инфекцией следует, что, начиная с 7 сентября 2021 года в Москве наблюдается рост заболеваемости. 7 сентября было зафиксировано 1187 новых заражений, на сегодня, 9 сентября, их количество составило 1801 случай, что соответствует показателям 2 сентября, когда было выявлено 1864 новых заражения.