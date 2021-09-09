Москва, 9 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Все разговоры о том, чтобы не допустить ввода «Северного потока — 2» в строй или, как минимум, ограничить возможности поставок по нему российского газа в Западную Европу, игнорируют, как минимум, два момента, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин 9 сентября, комментируя сообщения СМИ о препятствии для запуска СП-2.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Укладка газопровода «Северный поток — 2»

Как сообщалось, немецкое издание Handelsblatt написало, что последним препятствием для запуска газопровода «Северный поток — 2» могут стать новые власти Германии.

«Первый, это необходимость возмещения убытков Газпрома и участвующих в финансировании проекта европейских энергетических фирм — а они такого возмещения точно потребуют. Таких денег нет ни у КЕС, ни у отдельных правительств.

Второй — это последствия ухудшения снабжения Германии и других заинтересованных западноевропейских стран газом, рост расходов на отопление и на закупку сырья для промышленности с неизбежными серьёзными социально-политическими последствиями.

Какая партия в сегодняшних крайне сложных для Западной Европы обстоятельствах будет готова взять на себя и сами эти издержки, и труд по их преодолению?

В Германии я такой партии не вижу, и перспективы предстоящих в этой стране выборов не дают оснований полагать, что она появится. Никакой коалиции договориться по такому сложному вопросу будет просто не под силу.

В октябре «Северный поток — 2» пропустит первый газ. Газпром знает, как работать со своими партнёрами в западноевропейском бизнесе.

Вместе с ними он найдёт способ избежать негативных последствий Газовой директивы ЕС для этого важнейшего европейского проекта. Санкции со стороны США останутся на уровне риторики», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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